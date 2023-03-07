Agence France-Presse: боец ВСУ заявил, что Бахмут «падет» и украинские силы «почти окружены» в городе войсками России

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Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Боец украинской армии заявил, что город Бахмут «падет» и киевские силы «почти окружены» в населенном пункте войсками Российской Федерации. Соответствующую информацию распространило Agence France-Presse (AFP).

«Подразделения ВСУ отступают из Артемовска (Бахмута) “маленькими группами”. Об этом пишет AFP со ссылкой на украинского военного», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале «RT на русском».

По словам бойца, Бахмут «падет», Вооруженные силы Украины «почти окружены» в городе.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее во вторник, отечественный политический эксперт Сергей Марков отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский, вероятно, утвердил план контрнаступления в районе Бахмута.