Политолог Марков: Зеленский надеется на победу в Бахмуте и, возможно, утвердил план контрнаступления для удара во фланги сил РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский, Pool /Ukrainian Presidentia / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский надеется на победу в Бахмуте (российское название — Артемовск) и, возможно, утвердил план контрнаступления Вооруженных сил Украины с целью удара во фланги войск РФ. Об этом написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков.

«Считается, что Зеленский сегодня утвердил план контрнаступления ВСУ в Бахмуте», — говорится в публикации, которую отечественный аналитик разместил накануне вечером.

По словам Маркова, украинский лидер «надеется победить в Бахмуте». Эксперт отметил, что киевская сторона в настоящий момент перебрасывает в район населенного пункта подкрепления. ВСУ, вероятно, намерены атаковать фланги сил России, указал Марков.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что, согласно информации агентства Reuters, Украина попросила американских законодателей повлиять на администрацию президента Джо Байдена с целью включения в новый пакет помощи США авиационных кассетных бомб.