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Президент США Джо Байден, CNP/AdMedia / globallookpress.com

Киев попросил членов Конгресса повлиять на администрацию президента Соединенных Штатов Джо Байдена с целью включения в новый пакет американской помощи Украине авиационных кассетных бомб. Соответствующая информация, как пишет Telegram-канал ТАСС, оказалась в распоряжении Reuters.

«Украина просит американских конгрессменов повлиять на администрацию Джо Байдена, чтобы включить авиационные кассетные бомбы в очередной пакет военной помощи США. Об этом сообщило агентство Reuters», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Согласно сведениям агентства, речь идет о кассетных бомбах MK-20. Киевская сторона планирует сбрасывать их с дронов.

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее во вторник, руководитель китайского внешнеполитического ведомства Цинь Ган отметил, что украинский кризис в настоящий момент подошел к критическому моменту.