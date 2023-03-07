Марочко: на Купянском направлении Киев заменяет потери личным составом без боевого опыта

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Источник: РИА Новости

Украинское руководство восполняет большие потери личного состава военнослужащими без боевого опыта и обучения в купянском направлении. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, такие замены происходят в районах населенных пунктов Новоселовское и Куземовка.

Военный также отмечает, что из-за таких восполнений в бою 80% украинских бойцов, не имеющих опыта.

Ранее офицер ВСУ заявлял об утрате наступательного потенциала в направлении Сватово и Кременной со стороны украинских войск.