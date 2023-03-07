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Офицер ВСУ Кочевенко: под Сватово и Кременной произошла утрата наступательного потенциала

, 09:28 Источник: РИА Новости

Офицер ВСУ Кочевенко: под Сватово и Кременной произошла утрата наступательного потенциала
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вооруженные силы Украины потеряли наступательный потенциал в районе Сватово и Кременной в ЛНР. Такое заявление сделал офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко.

По его словам, в данном направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские военные существенно продвигаются.

Военный также отмечает, что украинских войск в три раза меньше. 

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о том, что у украинских военнослужащих имеется консенсус касательно продолжения обороны Артемовска.

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