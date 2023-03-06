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Подоляк заявил, что в ВСУ достигнут консенсус по необходимости продолжения обороны Артемовска

, 22:56 Источник: РИА "Новости"

Подоляк заявил, что в ВСУ достигнут консенсус по необходимости продолжения обороны Артемовска
украинский солдат, Edgar Guttiarrez/globallook.com

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в понедельник, 6 марта, что в украинских войсках существует консенсус относительно продолжения обороны Артемовска.

Михаил Подоляк в беседе с AFP сообщил, что солдаты ВСУ достигли консенсуса по вопросу необходимости продолжения обороны Артемовска и истощения российских войск. Кроме того, они намерены выстраивать новые линии обороны на тот случай, если ситуация изменится.

Напомним, ранее сегодня основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что ВСУ создали вокруг города группировки.

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