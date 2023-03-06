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Источник: РИА "Новости"

российский военный, сайт Минобороны России

Американский ветеран Ноктис Дрейвен вечером в понедельник, 6 марта, выразил мнение, что западные государства не остановятся после того, как конфликт между Россией и Украиной будет завершен.

Ноктис Дрейвен обратил внимание на то, что Запад не зря вкладывал огромные суммы, помогая и снабжая Киев, вследствие чего "только дурак" может подумать, что западные государства смирятся с поражением украинских войск и продолжат заниматься своими делами.

По мнению ветерана, в не столь отдаленном будущем мир с ностальгией и любовью будет вспоминать о текущих "ужасных" днях.