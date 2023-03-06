Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что время для дипломатии в конфликте на Украине еще не пришло

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Источник: РИА "Новости"

глава МИД Австрии Александр Шалленберг, IMAGO/Martin Juen / globallookpress.com

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг выразил надежду на то, что в украинском конфликте вновь возникнет ситуация, в которой будет место для дипломатии, но уточнил, что этот момент не настал.

Александер Шалленберг в интервью австрийской газете Standard заметил, что пока стороны конфликта на Украине не пришли к этапу, когда возможны переговоры.

Глава МИД Австрии выразил мнение, что РФ хочет решения на поле боя, вследствие чего "было бы очень опасно" говорить, что Киеву следует уступить Москве ради мира и отдать некоторые "свои территории".