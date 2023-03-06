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Представитель генсека ООН Дюжаррик: Гутерреш следит за выдачей виз прибывающим в штаб-квартиру в Нью-Йорке дипломатам

, 22:01 Источник: РИА "Новости"

Представитель генсека ООН Дюжаррик: Гутерреш следит за выдачей виз прибывающим в штаб-квартиру в Нью-Йорке дипломатам
Стефан Дюжаррик, Lev Radin/Keystone Press Agency

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш следит за тем, чтобы прибывающим в штаб-квартиру в Нью-Йорке дипломатам выдавались визы Соединенных Штатов Америки.

Стефан Дюжаррик подчеркнул, что генсек Организации Объединенных Наций и его юридические советники сконцентрированы на обеспечении того, чтобы обязательства исполнялись и все делегации получали визы.

Ранее сегодня стало известно, что США вновь отказали в выдаче виз ряду дипломатов из Российской Федерации, которые планировали принять участие в работе группы по информационным технологиям в штаб-квартире ООН.

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