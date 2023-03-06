Власти США вновь отказали в выдаче виз дипломатам из России

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Источник: РИА "Новости"

ООН, unsplash.com/photos/yfXhqAW5X0c

США вновь отказали в выдаче виз ряду дипломатов из Российской Федерации, которые планировали принять участие в работе группы по информационным технологиям в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

Представитель российской делегации подчеркнул, что российская сторона просит секретариат ООН пресечь практику невыдачи виз дипломатам из РФ.

Напомним, в октябре прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти США не выдали российской делегации визы для участия в Международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке".