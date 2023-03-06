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Рогов: Киев получил очередные поставки западного вооружения

, 21:11 Источник: Радио 1

Рогов: Киев получил очередные поставки западного вооружения
Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины получили очередные поставки западного вооружения. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Радио 1» заявил член военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Согласно его словам, после короткого периода снарядного голода в распоряжении ВСУ появились ракеты в большом количестве, что свидетельствует о получении Киевом очередных поставок западной военной помощи.

Рогов также отметил, что увеличилась интенсивность обстрелов и артиллерийских дуэлей со стороны украинских военных. Более того, усилилось противостояние ВСУ российским силам.

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