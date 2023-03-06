Путин назначил генерал-майора внутренней службы Гиричева заместителем директора ФСИН

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Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 6 марта, назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний.

В документе, который ранее сегодня был опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что генерал-майор внутренней службы Гиричев Алексей Иванович, освобожденный от занимаемой должности, назначается на пост заместителя директора ФСИН.

Указ главы государства Владимира Путина вступает в силу со дня его подписания.