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Путин назначил генерал-майора внутренней службы Гиричева заместителем директора ФСИН

, 20:17 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Путин назначил генерал-майора внутренней службы Гиричева заместителем директора ФСИН
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 6 марта, назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний.

В документе, который ранее сегодня был опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что генерал-майор внутренней службы Гиричев Алексей Иванович, освобожденный от занимаемой должности, назначается на пост заместителя директора ФСИН.

Указ главы государства Владимира Путина вступает в силу со дня его подписания.

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