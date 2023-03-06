Путин назначил генерал-майора внутренней службы Гиричева заместителем директора ФСИН

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 6 марта, назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний.
В документе, который ранее сегодня был опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что генерал-майор внутренней службы Гиричев Алексей Иванович, освобожденный от занимаемой должности, назначается на пост заместителя директора ФСИН.
Указ главы государства Владимира Путина вступает в силу со дня его подписания.