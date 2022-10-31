Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Владимир Путин назначил заместителем директора ФСИН генерал-майора МВД Александра Розина

, 14:21 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Владимир Путин назначил заместителем директора ФСИН генерал-майора МВД Александра Розина
президент России Владимир Путин, Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / globallookpress.com

Александр Розин в понедельник был назначен заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний. Соответствующий указ ранее подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

В документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации, говорится, что Александру Розину было присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы. Соответствующий указ главы государства  вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Розин ранее занимал пост главного инспектора Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Общество