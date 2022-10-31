Владимир Путин назначил заместителем директора ФСИН генерал-майора МВД Александра Розина

Александр Розин в понедельник был назначен заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний. Соответствующий указ ранее подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
В документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации, говорится, что Александру Розину было присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы. Соответствующий указ главы государства вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Розин ранее занимал пост главного инспектора Министерства внутренних дел Российской Федерации.