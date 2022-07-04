Путин назначил Бояринева первым заместителем директора ФСИН

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4 июля 2022, 15:35 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 4 июля, поставил подпись под указом о назначении Валерия Бояринева первым заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний.

Указ главы государства к настоящему моменту опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Валерий Бояринев занимал пост заместителя директора ФСИН. В соответствии с указом Владимира Путина генерал-лейтенант внутренней службы освобожден от вышеуказанной должности и назначен первым замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний.