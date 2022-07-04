Путин назначил Бояринева первым заместителем директора ФСИН

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 4 июля, поставил подпись под указом о назначении Валерия Бояринева первым заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний.
Указ главы государства к настоящему моменту опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Валерий Бояринев занимал пост заместителя директора ФСИН. В соответствии с указом Владимира Путина генерал-лейтенант внутренней службы освобожден от вышеуказанной должности и назначен первым замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний.