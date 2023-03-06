На территории Украины объявлена воздушная тревога в Николаевской и других областях

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Источник: РИА Новости

Воздушная тревога объявлена с 17:31 часов понедельника на территории Украины в Николаевской области и на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом стало известно из данных онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.



Ранее в понедельник воздушную тревогу дважды объявляли в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.



Удары по объектам украинской энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Вооружённые силы Российской Федерации начали наносить 10 октября после теракта на Крымском мосту, произошедшего 8 октября, за которым, по оценке России, стоят украинские спецслужбы. С 10 октября воздушная тревога объявляется на Украине каждый день.

После ударов 15 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что почти половина энергетической системы Украины выведена из строя, а 8 декабря президент Украины заявил, что восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.









