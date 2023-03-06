Рогозин: Украина широко применяет на поле боя надувные макеты военной техники, чтобы обмануть армию России

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Глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Киевская сторона широко применяет на поле боя надувные макеты военной техники, чтобы обмануть Вооруженные силы Российской Федерации. На это указал Дмитрий Рогозин, руководитель группы военных советников «Царские волки».

«Такие резиновые изделия широко применяются Украиной и странами НАТО для обмана врага, которому приходится тратить усилия и дорогостоящие высокоточные боеприпасы на их уничтожение, в то время как настоящая боевая техника находится в надежном укрытии», — говорится, в частности, в публикации, размещенной в Telegram-канале Рогозина.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в понедельник, глава Генеральной дирекции при французском министерстве обороны Эммануэль Шива отметил, что первые колесные танки AMX-10 RC прибудут на украинскую территорию в ближайшие дни.