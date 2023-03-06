Макрон прилюдно поругался с президентом Конго Чисекеди, который напомнил ему о причастности Франции к геноциду в 1994 году

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Президент Франции Эммануэль Макрон, Sven Hoppe / globallookpress.com

Французский лидер Эммануэль Макрон прилюдно поругался с президентом Конго Феликсом Чисекеди, который напомнил ему о причастности Парижа к геноциду на территории африканского государства в 1994 году. Об этом пишет Telegram-канал отечественного сетевого издания «Украина.ру».

«Лидер страны Феликс Чисекеди напомнил Макрону о причастности Франции к геноциду в 1994 году, спросив, как Париж поможет восстановить безопасность в Конго. И тут началась ругань прямо перед журналистами», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Ранее сегодня сообщалось, что член верхней палаты парламента РФ Андрей Климов назвал Эммануэля Макрона, немецкого канцлера Олафа Шольца и польского президента Анджея Дуду национал-предателями, работающими в пользу Вашингтона.