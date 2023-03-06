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Сенатор Андрей Климов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Представитель Совета Федерации Андрей Климов назвал французского лидера Эммануэля Макрона, руководителя правительства Германии Олафа Шольца и польского президента Анджея Дуду национал-предателями, работающими в пользу Соединенных Штатов и в ущерб населению государств, входящих в Европейский союз. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале российского сенатора.

Некоторое время назад британская журналистка Эби Робертс порекомендовала утопиться председателю Евкомиссии Урсуле фон дер Ляйен, гордящейся созданным ей органом, направленным на осуждение специальной военной операции Москвы на Украине. По словам Климова, данное высказывание подвигло его составить «рейтинг нынешних политиков, которые считаются в Евросоюзе медиазвездами, но по факту являются их национал-предателями, работающими в пользу Вашингтона и в ущерб народам стран ЕС».

В первой пятерке рейтинга, сформированного отечественным парламентарием, присутствуют фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Анджей Дуда.

Как сообщалось ранее в понедельник, сенатор Алексей Пушков назвал «острым ножом» для Вашингтона заявление Пекина о планах вести в текущем году решительную борьбу против «независимости Тайваня».