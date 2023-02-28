Премьер Мали Маига заявил, что с России стоит брать пример как с хорошего партнера

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Источник: РИА Новости

Премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига рассказал РИА Новости, что те страны, которые желают сотрудничать с Мали, должны брать пример с России, которая уважает принципы своих партнёров.

«В любом случае мы готовы к взаимодействию со всеми партнерами, которые стремятся нам помочь... Некоторые навязывают мнение, что у Мали только один партнер, это не является действительностью. Кто хочет взаимодействовать с Мали, пусть берет пример с России и уважает наши принципы», - сообщил Маига.

Ранее премьер сказал, что Россия зарекомендовала себя как надёжный партнёр, который не ведёт двойную игру.