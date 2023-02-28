Премьер Мали Маига: Россия доказала, что она надёжный партнёр

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Источник: РИА Новости

Ministry of Foreign Affairs of R/globallookpress.com

Премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига сообщил РИА Новости, что Россию считают надёжным партнёром, в частности, в военной сфере, который не ведёт двойную игру.

«Россия – совершенно подходящий партнер для сотрудничества в этой сфере, поэтому наш министр обороны часто говорит, что Россия является надежным партнером, который не ведет двойную игру. Россия это доказала, и мы полностью довольны», - заявил премьер.

Ранее глава МИД РФ Лавров получил степень командора национального ордена Мали за выдающиеся заслуги перед республикой.