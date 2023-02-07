Глава МИД РФ Лавров получил степень командора национального ордена Мали за выдающиеся заслуги перед республикой

Аргументы Недели → В мире 13+

7 февраля 2023, 17:25 Источник: РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров получил степень командора национального ордена Мали. Данную государственную награду вручают людям за выдающиеся заслуги перед республикой.

На церемонии награждения руководитель МИД Мали Абдулай Диоп произнес речь. Он сказал: «От имени России Лавров принял политические решения, которые позволили Мали сохранить своё существование. Эти решения позволили укрепить наши силы обороны и безопасности, которые являются предметом гордости».

Также дипломат отметил, что Россия всегда оказывала поддержку, чтобы жители Мали смогли защитить свою страну.

При этом посол добавил: награда в лице Сергея Лаврова присуждается всем россиянам, а также президенту РФ Владимиру Путину.