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Источник: РИА Новости

Вооруженные силы Германии в Мали, Michael Kappeler/dpa

Африка хорошо знакома с тем, как Запад разжигает конфликты. Об этом РИА Новости заявил премьер Мали Шогель Кокалла Маига.

«Я лично наблюдал в начале 90-х за распадом того, что называлось восточным блоком», - рассказал агентству министр. По словам Маиги, всем было понятно, что распад происходил из-за «тайных договоренностей».

По мнению премьера, основу таких договоренностей составляло прекращение гонки вооружений и расширения североатлантического альянса на восток. Маига подчеркнул, что африканский регион знает о способностях Запада к разжиганию войн.

Ранее премьер Мали заявил о том, что Россия является надежным партнером.