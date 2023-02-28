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Источник: РИА Новости

Олаф Шольц, Michael Kappeler/dpa

Канцлер ФРГ Олаф Шольц перестал отстаивать интересы своего народа, поэтому должен покинуть свой пост. Об этом РИА Новости заявил Юрий Гемпель, глава немецкой национально-культурной автономии Крыма.

По словам Гемпеля, нынешнее правительство Германии, возглавляемое канцлером, является «антинародным» и представляет собой марионетку США.

«Они не слышат, что требует от них немецкий народ, поэтому должны уйти в отставку», - считает крымский депутат. Как утверждает Гемпель, немецкому народу нужен канцлер, который ценил бы сильное государство в союзе с РФ.

Как отмечает политик, несмотря на это, Шольц продолжает вооружать Украину и поддерживать там нацистский режим.

Ранее Гемпель выразил мнение по поводу статуса Аляски.