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Christian Ohde via imago-ima/globallookpress.com

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге сообщил, что Соединенные Штаты намереваются совершить провокацию на Украине, используя опасные химические вещества, вина за это будет возложена на Россию. Данные об этом приводятся в Telegram-канале Минобороны.

Кириллов рассказал, что на одной из частных американских конференций по обсуждению ситуации на Украине бывший посол США в Москве Джон Салливан заявил, что «российские войска планируют использовать химическое оружие в зоне СВО».

Генерал-лейтенант прокомментировал данное заявление, сказав, что министерство обороны РФ воспринимает эту информацию как намерение самих США и их пособников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов.

Ранее в Минобороны России заявили, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья.