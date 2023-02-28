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Президент США Байден заявил, что республиканская партия создает угрозу возникновения дефолта в стране

, 07:05 Источник: ПолитЭксперт

Президент США Байден заявил, что республиканская партия создает угрозу возникновения дефолта в стране
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI / globallookpress.com

Республиканская партия, которая контролирует Палату представителей Конгресса США, своими действиями создает угрозу появления дефолта в стране. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал американский президент Джо Байден.

Согласно его словам, которые приводит издание «ПолитЭксперт», республиканцы в палате представителей «хотят играть в политику», используя кредит доверия США, тем самым создавая угрозу дефолта по госдолгу.

Байден также добавил, что не позволит республиканцам перекрыть доступ американскому населению к здравоохранению в обмен на экономию бюджетных средств.

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Политика