Президент США Байден заявил, что республиканская партия создает угрозу возникновения дефолта в стране

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Источник: ПолитЭксперт

IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI / globallookpress.com

Республиканская партия, которая контролирует Палату представителей Конгресса США, своими действиями создает угрозу появления дефолта в стране. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал американский президент Джо Байден.

Согласно его словам, которые приводит издание «ПолитЭксперт», республиканцы в палате представителей «хотят играть в политику», используя кредит доверия США, тем самым создавая угрозу дефолта по госдолгу.

Байден также добавил, что не позволит республиканцам перекрыть доступ американскому населению к здравоохранению в обмен на экономию бюджетных средств.