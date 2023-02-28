Аналитик Разуваев: Германия закупает рекордные объемы угля у России

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Источник: ПолитЭксперт

Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Германия уничтожает свою экологию, закупая у России рекордное количество угля. Об этом во время беседы с интернет-изданием «ПолитЭксперт» рассказал кандидат экономических наук, аналитик Александр Разуваев.

Согласно словам эксперта, вопреки наложенным на Россию санкциям Евросоюза, Германия не стесняется напрямую закупать у нее уголь в больших объемах. Как отмечается, в 2022 году Москва импортировала в Берлин 13 миллионов тонн топлива, став самым крупным поставщиком природного ресурса в ФРГ.

По мнению Разуваева, Германия вынуждена покупать российский уголь, так как поставки газа сильно снизились, а вырабатывать электричество жизненно необходимо. Таким образом, из-за энергетического кризиса, вызванного антироссийским санкциями, ФРГ вынуждена ставить крест на своей экологии.