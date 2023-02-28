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Источник: Народные Новости

Bulkin Sergey / globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки любят «воевать чужими руками» и начинать конфликты внутри стран с помощью гражданского общества. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Народные Новости» рассказал сенатор Российской Федерации от Крыма Сергей Цеков.

Согласно словам политика, США избрали для противостояния с Россией Польшу, потому что именно в этой страны сильнее всего распространена русофобия.

Цеков также отметил, что Вашингтон считает своими главными врагами Пекин и Москву, потому что они не позволяют реализоваться дерзким амбициям Белого дома.