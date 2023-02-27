Орбан: в случае теракта на «Южном потоке» виновным не удастся «замести все под ковер», как это произошло с «Северными потоками»

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Источник: РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Benoit Doppagne/globallook.com

Газопровод «Южный поток» является важной составляющей для венгерской экономики, и если вдруг с ним случится подобное тому, что произошло с «Северными потоками», Будапешт не позволит «замести все под ковер». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на открытии весенней сессии парламента страны.

Он назвал взрывы на «Северных потоках» терактом, совершенным для того, чтобы «в Европу не поступал газ из России». По его мнению, такие же действия и с этим же целями могут быть предприняты и по отношению к «Южному потоку».

«Мы вместе с Сербией дали понять, что если это произойдет, не получится так просто отделаться, замести под ковер, как это делают сейчас со взрывом «Северных потоков», - заявил венгерский премьер.

Ранее Орбан предложил Евросоюзу воевать с инфляцией, а не с Россией.