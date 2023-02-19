Орбан: если Евросоюз хочет воевать, он должен воевать против инфляции, а не против России

Аргументы Недели → Политика 13+

19 февраля 2023, 17:36 Источник: ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Benoit Doppagne/globallook.com

Евросоюз, сосредоточившись на санкционной войне против России, не достиг своих целей, к тому же обрек Европу на серьезную инфляцию. Об этом написал в воскресенье в своем Фейсбуке* премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, девять пакетов санкций ничуть не приблизили окончание конфликта в Украине, зато нанесли существенный ущерб европейской экономике.

«Санкции - это оружие военной политики Брюсселя. Они нацелены на Россию, но бьют по Европе. Не так давно Брюссель обещал, что эти санкции приведут к окончанию войны. Прошел год, а конец войны не приближается, а отдаляется», - написал венгерский лидер.

Орбан считает, что Европа сегодня страдает тяжелой болезнью, которая называется «санкционная инфляция», и спровоцирована она вирусом под названием «брюссельские санкции».

«Если Брюссель хочет воевать, он должен воевать против инфляции», - резюмировал венгерский премьер.

Ранее Орбан заявлял, что украинский конфликт может завершиться только путем переговоров России и США.

*принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской, запрещен в РФ.