Министр финансов США Йеллен признала наличие серьезных юридических препятствий для конфискации замороженных активов РФ

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Источник: ТАСС

Министр финансов США Джанет Йеллен. Фото: Chris Kleponis - CNP/globallook.com

Для конфискации замороженных российских активов имеются серьезные юридические препятствия. Об этом во время встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Мы в небольших масштабах изымали активы, но, конечно, есть юридические трудности в том, чтобы делать больше, чем это», - приводит слова министра Reuters.

Агентство уточняет: если с конфискацией средств, связанных, по мнению США, с преступной деятельностью, проблем не возникает, то с замороженными активами — такими, например, как средства ЦБ, - есть серьезные юридические препятствия.