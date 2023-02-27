Зеленский встретился в Киеве с министром финансов США Джанет Йеллен

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Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский и Джанет Йеллен. Фото: скриншот видео.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник провел встречу с министром финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен, в ходе которой обсуждалась поддержка Киева и санкционное давление на Россию.

«Важная встреча с министром финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен. США прочно поддерживают нас с первых дней этой войны не только оружием, но и на финансовом фронте. Мы очень ценим это», - написал Зеленский по итогам встречи в своем телеграм-канале.

Он также поблагодарил Йеллен за системные шаги по наращиванию санкционного давления на РФ.

Ранее сообщалось, что 24 февраля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2 млрд долларов.