Подоляк: без возвращения к границам 1991 года Украина исчезнет

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Источник: РИА Новости

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото: Hennadii Minchenko /globallook.com

Украина исчезнет через несколько лет, если в результате нынешнего конфликта не решит проблему выхода на границы 1991 года. Такое мнение высказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он заявил, что Киев не может позволить себе новый 2014 год, так как это будет означать гибель Украины.

«Без победы, без границ 1991 года и без последующей трансформации России Украина исчезнет через несколько лет. Люди не вернутся, денег не будет, никто не будет нас поддерживать», — цитирует Подоляка издание «Страна».

Украинские власти не раз заявляли, что необходимым условием завершения боевых действий в Украине является отвод российских войск к границам 1991 года.