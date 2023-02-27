Помощник госсекретаря США Стюарт: Вашингтон пытается взаимодействовать с Москвой по ДСНВ в «закулисном режиме»

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Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. Фото с сайта Кремля.

Соединенные Штаты до сих пор не получили от России уведомления о приостановке ее участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, поэтому пытаются по непубличным каналам выяснить, что в руководстве России думают по этому поводу и каковы параметры приостановки. Об этом заявила в понедельник помощник госсекретаря США Мэллори Стюарт.

«Мы на самом деле пытаемся взаимодействовать с Россией в закулисном режиме, чтобы понять, что они думают по этому поводу и что им надо», - приводит ее слова агентство «РИА Новости».

Стюарт также заявила, что в США надеются на пересмотр Россией своего решения по ДСНВ. По ее словам, Вашингтон и после заявления Путина продолжает придерживаться положений договора.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что не знал заранее о той части послания президента Федеральному собранию, которая была посвящена приостановке участия России в ДСНВ.