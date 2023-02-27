Замгенсека ООН Гриффитс: Завершение конфликта в Йемене возможно в ближайшее время

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Источник: Известия

Гражданский конфликт в Йемене может закончиться в ближайшее время. Об этом на брифинге заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, пишут Известия.

«Я думаю, что в Йемене есть шанс увидеть разрешение конфликта. Международное внимание тут должно быть на самом высоком уровне. Йемен заслуживает этого, это продолжается слишком долго», — сказал Мартин Гриффитс.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что без постоянной международной поддержки «жизни миллионов йеменцев будут висеть на волоске, а усилия по прекращению конфликта осложнятся» и в связи с проведением в Женеве донорской конференции по Йемену призвал объединить усилия мирового сообщества для выделения в 2023 году $4,3 млрд для оказания помощи Йемену.



В начале января Совет Безопасности ООН провел заседание по ситуации в Йемене, Специальный посланник ООН в Йемене Ханс Грундберг, сменивший на этом посту Мартина Гриффитса, занявщего пост заместителя главы ООН по гуманитарным вопросам, заявил о стабильной обстановке в стране, о том, что серьезной эскалации конфликта или изменений на линии соприкосновения за последнее время нет.



