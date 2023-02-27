Министерство обороны Казахстана опровергло факт отправки Украине военной техники, назвав кадры ее перевозки архивными

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Источник: ТАСС

Состав с военной техникой. Архивное фото: Ministry of Defence of the Russi/globallook.com

Министерство обороны Казахстана опровергло информацию об отправке военной техники Киеву, которая активно распространялась в понедельник в соцсетях.

На видео, которое, по утверждению авторов, снято в Алматы, запечатлена перевозка бронетехники по железной дороге. Они также сообщили, что техника оплачена западными фондами и направляется в Украину.

Министерство обороны республики, комментируя публикацию, заявило, что видео — архивное, а техника направлялась на плановый ремонт.

«Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники на Украину, не соответствует действительности. Видео является архивным, так как бронетехника направлялась на плановый ремонт, в настоящее время военная техника находится на хранении», - цитирует сообщение Минобороны Казахстана ТАСС.

В министерстве также напомнили, что в Казахстане с августа 2022 года введен запрет на экспорт оружия и военной техники.

Ранее Казахстан поддержал позицию Китая по урегулированию украинского конфликта.