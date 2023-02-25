МИД Казахстана выразил поддержку позиции Китая по урегулированию конфликта на Украине

Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало заявление поддерживающее позицию КНР по решению конфликта на Украине дипломатическим путём.
Сообщается, что Республика Казахстан приветствует предлагаемые Китаем действия по урегулированию нынешней ситуаций на Украине в соответствии с основополагающими принципами устава ООН и международного права. Астана не видит другого мирного решения, говорится в заявлении ведомства.
«Выступаем за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации», - проинформировало министерство.
Ранее президент США Байден заявил, что план Китая по урегулированию конфликта на Украине выгоден исключительно России.