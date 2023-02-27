Подоляк предположил, что в случае поставок Китаем оружия для России реакция Украины будет «агрессивной»

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Источник: РИА Новости

Михаил Подоляк, фото с сайта офиса президента Украины.

В случае поставок китайского оружия Москве реакция Киева будет «агрессивной». Такое мнение высказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала «Дом» в понедельник.

«Если какая-то страна <…> начинает передавать России технику, значит надо как-то агрессивно на это реагировать», — сказал советник, рассуждая о «мирном плане», представленном Китаем, и слухах о возможных поставках Пекином оружия для России.

Ранее американский конгрессмен Майкл Маккол заявил о том, что, по данным разведки, Китай может предоставить России сотни беспилотных летательных аппаратов. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Пекину «реальные последствия» в случае оказания им военной помощи Москве.