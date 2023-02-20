Блинкен пообещал Китаю «реальные последствия» в случае поставок России летального оружия

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20 февраля 2023, 20:58 Источник: РИА Новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Depo Photos/globallook.com

В случае поставок России летального оружия Китай ожидают «реальные последствия». Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Анкаре госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен находится сейчас с визитом в Турции, где у него проходила встреча с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.

«Мы обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность поддержать военные усилия России на Украине с летальной помощью. Как я говорил , <...> будут реальные последствия для наших отношений при поставках Китаем летального оружия России», - заявил госсекретарь.

Детали того, в чем будут заключаться эти последствия, Блинкен не привел, сказав, что «не собирается» их описывать.

Ранее агентство Bloomberg написало, что встреча Блинкена с главой китайской дипломатии Ван И на полях Мюнхенской конференции, показала, насколько «хрупкими» стали отношения двух стран.



