IMAS: 70% жителей Молдавии выступают против разрыва отношений с Россией

Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение дипломатических, экономических и культурных связей с Россией. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который провел Институт маркетинга и социологических опросов Молдавии.
В опросе приняли участие 1100 респондентов из 89 населенных пунктов Республики Молдова с 6 по 23 февраля.
Результаты представленного опроса «Социально-политический барометр - февраль 2023 год» свидетельствуют о том, что большинство жителей Молдавии выступают против разрыва связей с Россией.
69% участвующих в опросе высказались против разрыва экономических отношений с Россией, 70% выступают против разрыва дипломатических отношений, 73% - против разрыва культурных связей с Россией.
Ранее действующий вице-премьер и министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску заявил, что правительство страны запустило процесс отказа от выполнения заключённых ранее ряда международных соглашений, подписанных в рамках СНГ.
По словам президента Республики Молдова Майя Санду необходимо сохранение связей и продолжение сотрудничество с СНГ несмотря на то, что страна получила статус кандидата на вступление в Европейский союз.
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