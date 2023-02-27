Военкор Поддубный: «Украина пытается насытить линию соприкосновения необученной пехотой»

Аргументы Недели → Политика 13+

Антон Николаев,

globallookpress.com

Евгений Поддубный утверждает, что за последние две недели ВСУ потеряли около 40 артиллерийских систем. Об этом он сказал в эфире программы «60 минут», передает издание «Аргументы недели».

«Под Кременной продолжаются тяжелые боевые действия. Противник неохотно отдает занятые опорные пункты. Сейчас инициатива на стороне группировки российских сил и средств. Боевые действия продолжаются в круглосуточном режиме, активность артиллерии нашей и противника высокая. Сейчас наши войска ведут бои, чтобы улучшить свое тактическое положение, чтобы выбить противника с командных высот. О масштабном наступлении речи не идет. Это все бои тактического значения. Действуют в районе Кременной десантники, мотострелковые подразделения, танкисты, артиллеристы. Также налажено комплексное взаимодействие: работают органы разведки, работают разведчики, которые используют БПЛА, чтобы выявлять активность противника и сопровождать наши штурмовые подразделения, что сильно снижает потери при движении вперед. Большая активность систем, которая использует барражирующие боеприпасы - это большая проблема для ВСУ! Только за последнее время наши специалисты, которые используют такие боеприпасы, уничтожили порядка двух дивизионов противника, причем это новейшие западные системы артиллерийского огня, которые ведут стрельбу высокоточным оружием. За последние две недели противник потерял порядка сорока современных артиллерийских систем, кроме того, это и системы ПВО и радиоэлектронной борьбы. Сейчас Украина неохотно перебрасывает под Кременную дополнительные резервные подразделения. Сделано это для того, чтобы Киев мог далее формировать наступательную группировку, чтобы заткнуть дыры в собственной обороне. Киев делает все возможное, чтобы насытить линию боевого соприкосновения необученной пехотой для удержания опорных пунктов».

Ранее офицер ЛНР в отставке Андрей Марочко с уверенностью сказал, что ВСУ пренебрегают потерями в районе Кременной.