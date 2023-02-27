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Пушилин сообщил о постоянных попытках ВСУ контратаковать на Угледарском направлении

, 13:19 Источник: Россия-24

Пушилин сообщил о постоянных попытках ВСУ контратаковать на Угледарском направлении
украинский военный, Ximena Borrazas/Keystone Press Agency

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил в понедельник, 27 февраля, что ВСУ постоянно пытаются контратаковать на Угледарском направлении, однако все атаки отбиваются.

Денис Пушилин отметил, что на Угледарском направлении в настоящий момент ведется позиционное противостояние. По словам врио главы ДНР, украинские войска постоянно пытаются контратаковать и отбить ранее утраченные позиции.

Пушилин обратил внимание на то, что российские подразделения в сложных условиях успешно выдерживают контратаки Вооруженных сил Украины и стараются улучшить свои позиции.

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