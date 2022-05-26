Военкоры: боевики ВСУ попытались провести контратаку под Авдеевкой

Украинские боевики попытались провести контратаку в районе населенного пункта Веселое, который находится под оккупированной ВСУ Авдеевкой. Об этом сообщили военкоры проекта WarGonzo.
В сюжете отмечается, что противник бросил на штурм 10 танков, 3 БМП и две роты пехоты.
«Продвижение врага было оперативно вычислено разведчиками, после чего по силам противника были нанесены точные удары артиллерии калибром 152-мм», − отметил военкор.
Ранее стало известно, что несколько часов назад украинские боевики обстреляли жилые массивы Рубежного фосфорными снарядами. Местные и военные определили их по характерному шипящему звуку.