Лукашенко: Россия продолжает поставлять Белоруссии военную спецтехнику

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Источник: Президент Республики Беларусь

Александр Лукашенко, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва продолжит осуществлять поставки военной техники Минску в интересах Союзного государства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Будут поставлены самолёты Су-30СМ, вертолёты Ми-35М, бронетранспортёры, а также другие вооружения, ракеты и боеприпасы», - заявил белорусский лидер в ходе совещания 27 февраля.

Согласно словам Лукашенко, которые приводит его пресс-служба, Россия уже предоставила Белоруссии ракетный комплекс «Искандер». Лукашенко отметил, что военные получили все, что хотели.

Ранее Лукашенко заявил о том, что в Белоруссии на низком уровне изготавливают БПЛА.