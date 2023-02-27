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Лукашенко: Россия продолжает поставлять Белоруссии военную спецтехнику

, 13:28 Источник: Президент Республики Беларусь

Лукашенко: Россия продолжает поставлять Белоруссии военную спецтехнику
Александр Лукашенко, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва продолжит осуществлять поставки военной техники Минску в интересах Союзного государства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Будут поставлены самолёты Су-30СМ, вертолёты Ми-35М, бронетранспортёры, а также другие вооружения, ракеты и боеприпасы», - заявил белорусский лидер в ходе совещания 27 февраля.

Согласно словам Лукашенко, которые приводит его пресс-служба, Россия уже предоставила Белоруссии ракетный комплекс «Искандер». Лукашенко отметил, что военные получили все, что хотели.

Ранее Лукашенко заявил о том, что в Белоруссии на низком уровне изготавливают БПЛА.

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