Денис Пушилин: ВСУ пытаются контратаковать на Угледарском направлении

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Источник: РИА Новости

Украинские войска пытаются контратаковать на Угледарском направлении. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».



«Немаловажно Угледарское направление. Там идет позиционное противостояние. Противник постоянно пытается контратаковать, пытается отбить позиции, ранее потерянные», - заявил он.



Денис Пушилин отметил, что российские подразделения успешно выдерживают контратаки ВСУ и при первой возможности улучшают свои позиции на данном направлении.









