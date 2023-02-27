Денис Пушилин: ВСУ пытаются контратаковать на Угледарском направлении

Украинские войска пытаются контратаковать на Угледарском направлении. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Немаловажно Угледарское направление. Там идет позиционное противостояние. Противник постоянно пытается контратаковать, пытается отбить позиции, ранее потерянные», - заявил он.
Денис Пушилин отметил, что российские подразделения успешно выдерживают контратаки ВСУ и при первой возможности улучшают свои позиции на данном направлении.
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