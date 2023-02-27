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Песков заявил, что сейчас предпосылок для переговоров по Украине нет

, 13:11 Источник: РИА "Новости"

Песков заявил, что сейчас предпосылок для переговоров по Украине нет
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в беседе с журналистами днем в понедельник, 27 февраля, заявил, что в настоящий момент никаких предпосылок для переговоров по Украине нет.

Дмитрий Песков обратил внимание на то, что сейчас в Москве не видят каких-либо предпосылок для выхода сложившейся ситуации в мирное русло.

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что специальная военная операция России на Украине продолжается. ВС РФ движутся к достижению поставленных ранее целей.

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