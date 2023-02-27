Путин назвал военнослужащих СВО гордостью российской армии

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром в понедельник, 27 февраля, поздравил ветеранов с Днем Сил специальных операций. Об этом сообщается сегодня на официальном сайте Кремля.

Глава государства назвал военнослужащих Сил специальных операций гордостью российской армии и уточнил, что их отличает высочайший уровень подготовки, а также умение и готовность дерзко и решительно действовать. Владимир Путин назвал жизненный выбор ветеранов путем доблести, мужества, верности долгу, а также беззаветной преданности Отечеству.

Президент РФ поблагодарил всех воинов российских Сил специальных операций, а также ветеранов подразделений спецназначения за их патриотизм и службу Родине. Путин пожелал им здоровья, успехов и благополучия