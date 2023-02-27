С начала эскалации в ДНР погибли 4 449 мирных жителей

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скорая помощь, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что с начала эскалации конфликта в республике погибли 4 449 мирных жителей.

Согласно последней информации, за 375 дней эскалации на территории в границах до начала проведения спецоперации России погибло 671 гражданское лицо, в частности, 26 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3 778 мирных жителей, среди которых 106 детей.

В общей сложности жертвами стали 4 449, в том числе 132 ребенка.