Пушилин заявил, что существенного влияния от подрыва ВСУ дамбы в Артемовске нет

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в понедельник, 27 февраля, что существенного влияния от подрыва украинскими войсками дамбы в Артемовске нет.
Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский ранее сообщил, что ВСУ взорвали дамбу в городе в попытке замедлить наступление подразделений ВС РФ и создать неприемлемые условия для жизни граждан.
Денис Пушилин заявил, что украинским войскам не стоит рассчитывать на то, что им удалось повлиять на замедление продвижения российских подразделений в Артемовске.