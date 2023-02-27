Министр иностранных дел Турции Чавушоглу заявил, что Анкара пока не может одобрить членство Швеции в НАТО

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Sha Dati / globallookpress.com

На совместной конференции с венгерским коллегой министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что на данном этапе Анкара не может одобрить членство Швеции в НАТО до тех пор, пока Стокгольм полностью не выполнит обязательства по Мадридскому меморандуму.

Чавушоглу отметил, что Турция не наблюдает выполнения всех шагов со стороны Стокгольма по обязательствам для вступления в НАТО, которые были согласованы. По этой причине Анкара пока не будет одобрять вступление Швеции в альянс.

Ранее глава МИД Турции информировал, что встреча делегаций Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО состоится в Брюсселе 9 марта.