Встреча делегаций Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО состоится в Брюсселе 9 марта

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Источник: РИА "Новости"

эмблемы НАТО, IMAGO/Thomas Trutschel

Трехсторонняя встреча делегаций Турции, Финляндии и Швеции по вопросу членства последних двух стран в НАТО состоится 9 марта в Брюсселе. Об этом в понедельник заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу в рамках брифинга с венгерским коллегой 27 февраля в Анкаре заявил, что встреча в Брюсселе позволит Североатлантическому альянсу увидеть весь процесс и выполнение обязательств со стороны Швеции и Финляндии.

Напомним, что заявки Стокгольма и Хельсинки на вступление в НАТО к настоящему моменту не ратифицировали лишь две страны из тридцати – Турция и Венгрия.